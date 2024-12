Anglo American conquista prêmio em diversidade, equidade e inclusão

Reconhecimento veio do Prêmio Jatobá Latino-Americano de Excelência e Inovação em Relações Públicas 2024.

06/12/2024 – A Anglo American conquistou o Prêmio Jatobá Latino-Americano de Excelência e Inovação em Relações Públicas 2024, na categoria Diversidade, Equidade e Inclusão. A solenidade de premiação ocorreu na segunda-feira (03/12), em São Paulo (SP), e contou com a presença de cerca de 400 pessoas convidadas.

O projeto vencedor da Anglo American, intitulado “Somos Mais Respeito, Diversidade e Inclusão”, trata da jornada da companhia, iniciada de forma intencional em 2020, em busca de uma comunicação mais inclusiva, com o objetivo de criar um ambiente de trabalho em que as diferenças sejam valorizadas, respeitadas e incorporadas de maneira equitativa. O trabalho inclui uma série de capacitações, desenvolvimento de materiais educativos, campanhas periódicas de temas sobre a diversidade, envolvimento da liderança, entre outras atividades.

“No que diz respeito à Comunicação, a forma de narrar histórias e fazer campanhas se transformou. Primeiro, porque, com o diagnóstico e a capacitação de profissionais da área, novas percepções e perspectivas foram trazidas. Segundo, porque o time entendeu a importância de levar a temática para os demais tipos de comunicados. Ou seja, é constante a busca por ter a inclusão, a pluralidade e a valorização das diferenças na base de todas as narrativas e divulgações da empresa”, explica Rachel Pessôa, gerente de Comunicação Corporativa da mineradora no Brasil.

Com esse planejamento, mais de 60 mil pessoas foram alcançadas, incluindo profissionais próprios(as) e terceiros(as) da empresa, comunidades anfitriãs, entre outros públicos de interesse. “Falar dos resultados dessa estratégia para inclusão e diversidade envolve mais do que números, e, sim, da busca pela mudança cultural pela qual está passando a Anglo American”, completa Rachel.

Organizada pelo Grupo Empresarial de Comunicação (Gecom), a edição deste ano do Prêmio Jatobá classificou 172 projetos inscritos em 34 categorias. A análise se deu por uma comissão julgadora composta por 70 profissionais da área de Comunicação. Os critérios para definir os cases vencedores incluem os seguintes aspectos: inovação e originalidade, estratégia, criatividade, ideia e inspiração, legado, técnica, resultado, apresentação, execução e enquadramento na categoria. Letícia Mendes, analista de Comunicação da Anglo American, representou a empresa na solenidade de premiação.