Anglo American abre vagas gratuitas para curso de aprendizagem voltado a jovens

05/12/2024 – Estão abertas, até o dia 10 de dezembro, as inscrições para o curso gratuito de Operação de Mina e Tratamento de Minério, do Programa de Aprendizagem Básica da Anglo American. Realizada em parceria com o Sesi Senai, a oportunidade é voltada para jovens de 17 anos que estejam cursado o 2º ano do Ensino Médio. Serão disponibilizadas 38 vagas para Barro Alto e 20 vagas para Niquelândia, em Goiás.

A capacitação tem o objetivo de formar profissionais em atividades ligadas a operações de desenvolvimento de mina e lavra e operações de equipamentos industriais de beneficiamento de minério, como separação, classificação e britagem. A duração do curso, que terá módulos teóricos e práticos, será de 18 meses, com previsão de início para janeiro de 2025.

“Esta é mais uma ação da Anglo American que visa o desenvolvimento das comunidades anfitriãs, em linha aos nossos valores e ao propósito de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas. Com esse curso, pretendemos potencializar a empregabilidade da região, por meio do desenvolvimento profissional dos jovens, além de contribuir para o preenchimento de eventuais vagas de trabalho em nossas operações”, detalha Karlla Matos, coordenadora de Pessoas e Organização da Anglo American.

As inscrições devem ser feitas presencialmente nas unidades do Sesi Senai dos dois municípios. Dúvidas podem ser direcionadas para os telefones: (62) 99651-9053 (Niquelândia) e (62) 99967-0959 (Barro Alto).