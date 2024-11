TSE Valida Candidatura de Álvaro Machado e Garante Continuidade em Barro Alto para os próximos 4 anos

Numa decisão unânime, o TSE confirma a candidatura do professor Álvaro Machado, rejeitando recurso e reforçando a integridade de sua administração em Barro Alto.

Em uma significativa vitória jurídica, o professor Álvaro Machado assegurou mais um triunfo em sua trajetória política em Barro Alto. Na manhã de 21 de novembro de 2024, a ministra Cármen Lúcia, em sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), negou provimento ao agravo interno interposto contra a decisão que mantinha o registro de sua candidatura a prefeito. A decisão unânime dos ministros ratificou o acordo prévio do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, que havia deferido sua candidatura.

O desafio legal enfrentado por Álvaro Machado surgiu após o partido adversário de Robertinho Lucena questionar a legalidade de suas contas públicas de 2022, que foram inicialmente reprovadas pela Câmara Municipal de Barro Alto. O recurso buscava anular o registro de candidatura do professor, alegando irregularidades financeiras durante sua gestão.

No foco da disputa estava uma suplementação orçamentária realizada sem a devida aprovação legislativa. No entanto, o Tribunal de Contas dos Municípios posteriormente aprovou as contas, reconhecendo que os recursos foram alocados para o benefício e melhorias de infraestrutura em Barro Alto, sem indícios de uso indevido.

A decisão do TSE evidencia a transparência da gestão atual de Álvaro Machado, consolidando sua posição à frente do município por mais quatro anos. O prefeito reafirma seu compromisso com a transparência, prometendo continuar a zelar pelos recursos públicos e promover a melhoria de vida do cidadão Barroaltense com responsabilidade e dedicação.

Esta decisão fortalece o legado de uma administração comprometida com o bem-estar da comunidade e confirma o apoio necessário para dar continuidade aos projetos de desenvolvimento que têm transformado a cidade nos últimos anos.