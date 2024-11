Centenas de pessoas participam da 6ª edição do Sopão do Bem

A Prefeitura de Jesúpolis realizou por meio da Secretaria de Assistência Social, a 6ª edição do Sopão do Bem, que atendeu centenas de pessoas em mais um evento que teve a participação da população.

Prefeito Adriano Peixoto, que foi reeleito em outubro, em uma eleição que não teve adversário, destacou o clima de união no município.

A distribuição do Sopão do Bem aconteceu na Secretaria de Assistência Social, e contou também com a presença da 1ª dama Divani Peixoto, do Vice-Prefeito Jeso Vidal, vereadores eleitos e reeleitos, secretários e colaboradores municipais.

