Raio mata dois funcionários de usina e deixa outros três feridos

A queda de um raio causou a morte de duas pessoas e deixou outras três feridas, em Goianésia. As vítimas fatais: Odeilton Batista de Souza a outra é Longimar Soares Pires .

O caso aconteceu na tarde de quinta-feira (7), em um canavial de difícil acesso, na região de São Bento. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas trabalhavam em uma usina de cana-de-açúcar.

Os bombeiros foram acionados por volta das 14h e, quando chegaram ao local, médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estavam fazendo o atendimento.

Segundo os bombeiros, o local era de difícil acesso por conta da lama, que fazia com que os veículos atolassem. Uma médica e uma enfermeira do Samu embarcaram em uma caminhonete traçada e conseguiram chegar até as vítimas.

Três pessoas foram atendidas pela médica e transportadas pelo Samu para uma unidade de saúde próxima. Segundo os bombeiros, essas pessoas estavam orientadas e conscientes.

A equipe dos bombeiros disse que aguardava para ajudar a transportar as outras duas vítimas que estavam em estado grave, mas quando a médica do Samu retornou, informou que ambas já estavam em óbito, dispensando a viatura. O Instituto Médico Legal (IML) foi chamado para ficar com os corpos.