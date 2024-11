5 mil cartões devem ser entregues em novembro

O Programa Aluguel Social deverá entregar 5.000 cartões agora neste mês de novembro, a previsão é da Agência Goiana de Habitação (Agehab) e a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Seinfra), responsáveis pelo programa.

Nesta segunda-feira (04/11), houve entregas em São Domingos (141 cartões), às 08 horas, e em Nova Roma (71 cartões), às 15 horas.

“O Goiás Social fechou o mês de outubro com a entrega de 3.800 cartões. Em novembro, o programa vai acelerar ainda mais, beneficiando pelo menos mais 5.000 famílias”, anuncia a coordenadora do Goiás Social, primeira-dama Gracinha Caiado.

O Aluguel Social é um programa idealizado para reduzir o impacto do aluguel no orçamento de famílias vulneráveis.

O benefício de R$ 350,00 é repassado às famílias por meio de um aplicativo de celular.

“É preciso baixar o aplicativo “Pra Ter Onde Morar” no aparelho celular. Ele funciona como outros bancos digitais e é bem simples de ser usado. Após o recebimento, o beneficiário deve transferir a quantia para a conta do locador”, explica o presidente da Agehab, Alexandre Baldy.

O secretário da Infraestrutura, Pedro Sales, acrescenta que o benefício é pago por 18 meses.

“Temos um controle rígido para saber como as famílias usam o benefício do Aluguel Social. Depois que pega o cartão, ela precisa apresentar um contrato de aluguel. Orientamos as pessoas a transferirem a quantia para a conta do locador, comprovando a correta utilização do recurso”, enfatiza Sales.

Encerrando o mês de outubro, na última quinta-feira (31/10), foram beneficiadas 103 famílias em Ceres, 112 em Bonfinópolis e 74 em Rialma.

“Estou muito feliz, pois esses R$ 350 chegaram em uma hora boa. Estou gestante e dependo do Bolsa Família. Graças ao Aluguel Social, vai melhorar muito”, contou Laura Teixeira Costa, 22 anos, moradora de Ceres.

Segundo a dona de casa de Uruana, Ana Paula Vaz dos Santos, de 23 anos, o aluguel está muito caro. Ela declarou ainda que para quem ganha salário mínimo fica difícil pagar.

“Agora vai aliviar bastante. Não vou mais atrasar o aluguel”, comemorou.