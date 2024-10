Prefeito Levino comemora festa da vitória em Cirilândia município de Santa Isabel

Na noite do último sábado, 26 de outubro, a Praça de Cirilândia em Santa Isabel se encheu de celebração e promessas de um novo tempo para a cidade. O evento marcou a festa da vitória de Levino de Souza como prefeito, acompanhado de seu vice, Laurismar. A cerimônia, que começou com discursos e terminou em clima de festa, foi um momento marcante para os moradores que compareceram em peso.

O discurso de Levino trouxe um tom de compromisso e responsabilidade com a população. Ele afirmou que trabalhará com afinco pelo bem de todos e destacou que seu mandato será pautado pelas necessidades do povo, em uma gestão voltada para o desenvolvimento e a inclusão.

A programação ainda contou com a participação de um pastor, que ofereceu palavras de bênção e uma oração, trazendo um momento de reflexão e esperança para os presentes. Em seguida, a festa continuou ao som de Raffa dos Teclados, que animou o público em uma celebração que se estendeu pela noite.

Com grande adesão popular, a festa teve ainda a oferta de bebidas e se tornou um espaço de confraternização e comemoração entre eleitores, simpatizantes e a comunidade em geral.

