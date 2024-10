Jalles recebe visita de influenciadores

A Jalles recebeu na quarta-feira (16), na Unidade Jalles Machado, em Goianésia/GO, a visita de influenciadores digitais, que conheceram o processo de produção de açúcar, etanol e energia, as tecnologias, as práticas sustentáveis e os projetos sociais da Fundação Jalles Machado.

A visita é parte da programação do Agro-Mill Experience, uma iniciativa da Associação Pró-Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás (Adial Goiás), que tem como objetivo levar os influenciadores para conhecer de perto a indústria goiana e o agro brasileiro.

Na comitiva estavam a cantora e compositora Paula Mattos, o chef João Diamante, o ativista e empreendedor Raull Santiago, a jornalista Silvia Nascimento, a influenciadora Keka pelo Mundo, o influenciador César Moreira do instagram Vida Boiadeira, a produtora executiva de entretenimento Eleny Jardim, Luiz Gabriel Franco do Pacto Global da ONU, a influenciadora e relações públicas Kaká Marinho e a consultora de marketing e analista de novas tendências, Carla Bastos.

Os influenciadores foram recebidos pelo diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho e pelo diretor financeiro e de relações com investidores, Rodrigo Penna.

“É muito enriquecedor poder mostrar a esses influenciadores, que têm milhões de seguidores e são formadores de opinião, a importância do agronegócio brasileiro e das indústrias goianas, as tecnologias que utilizamos, a forma sustentável de produção, o papel do etanol na transição energética e o impacto positivo do agro na geração de emprego e renda para os municípios goianos”, ressaltou Otávio Lage Filho.