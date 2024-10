Natal do Bem 2024 terá 53 dias de festa

Pelo quarto ano consecutivo, o Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, será palco do Natal do Bem, considerado o maior evento do gênero natalino gratuito no Brasil. A festa será realizada de 14 de novembro a 5 de janeiro.

“Serão 53 dias de festa e muita confraternização. Tivemos a preocupação em ofertar, de graça, um ambiente que realmente reproduz a beleza do Natal”, afirmou o governador Ronaldo Caiado, nesta terça-feira (15/10).

Nesta edição, o evento do Goiás Social será ainda maior e tem expectativa de público de 1,5 milhão de pessoas. Além dos já tradicionais shows no Palácio da Música e no coreto; Vila do Papai Noel; brinquedos, gastronomia e nevasca artificial; o Natal do Bem 2024 terá um complexo natalino com mais de 30 mil metros quadrados e 2,7 milhões de pontos de luz.

Outro destaque é a árvore de Natal de 40 metros de altura e, de forma inédita, uma roda-gigante.

“Queremos proporcionar um Natal onde todos possam sonhar e se encantar, sem barreiras e sem distinção”, sublinhou a coordenadora do Goiás Social e primeira-dama do Estado, Gracinha Caiado.

“Eu tenho certeza de que a edição deste ano vai ficar marcada na nossa história, vamos mostrar o que temos de melhor”, acrescentou. A programação está sob responsabilidade da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

Conforto e segurança para o público

No ano passado, o Natal do Bem recebeu público de 17 estados e de 90 municípios goianos, de acordo com a diretora-geral da OVG, Adryanna Caiado.

“A cada ano, temos o desafio de superar o anterior. Quando a festa termina, nossa equipe já começa a trabalhar na próxima edição e passa o ano inteiro envolvida com essa magia que é o nosso Natal”, afirmou, ao citar que os preparativos envolvem mais de 700 colaboradores nas frentes operacional e artística.

Para receber o público com mais conforto, todos os espaços terão equipes de apoio à saúde e de segurança. Ainda, seis estacionamentos estarão disponíveis com 12 mil vagas rotativas, 5 mil a mais do que em 2023. No transporte público, serão quatro linhas exclusivas, sendo duas gratuitas, com saídas do Shopping Flamboyant e Praça Cívica, e duas regulares da Rede Metropolitana de Transportes Coletivos (RMTC).

Atrações do Natal do Bem

O Natal do Bem vai funcionar de terça-feira a domingo, das 18 às 23 horas. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, o horário será diferente: das 19 até às 21 horas. Apresentações com cenas teatrais e músicas clássicas de Natal, interpretadas por bailarinos, cantores, acrobatas e artistas circenses ocuparão todos os espaços do complexo. Cerca de 90% dos artistas musicais são residentes em Goiás.

“Estamos valorizando os nossos artistas e também pagando um cachê digno”, afirmou a titular da Secult, Yara Nunes.

Entrega de brinquedos

A segunda etapa do Natal do Bem terá ainda a distribuição de 525 mil brinquedos a crianças dos 246 municípios do estado. No dia 15 de dezembro, o Governo de Goiás promoverá um grande evento no Ginásio Goiânia Arena, em Goiânia, para entrega de carrinhos, bolas, bonecas e kits de panelinhas.

As crianças assistirão à tradicional chegada do Papai Noel e ao show do cantor Daniel. O investimento é de R$ 17,8 milhões.

Serviço

Linhas de ônibus exclusivas

Linha 990 – Terminal Praça da Bíblia / Praça Cívica / Oscar Niemeyer

Linha 991 – Terminal Isidória / Flamboyant / Oscar Niemeyer

Linha gratuita – Praça Cívica / Oscar Niemeyer

Linha gratuita – Shopping Flamboyant / Oscar Niemeyer

Funcionamento

14 de novembro a 5 de janeiro

3ª feira a domingo – 18h às 23h