Baiano é reeleito como vereador em Goianésia com empenho de seu assessor “Fi”

“Essa eleição foi fruto de um trabalho de uma vida inteira, foram 20 anos de muito trabalho”, disse o vereador Baiano sobre resultado da sua reeleição – Subtítulo

O vereador Valdomiro Monteiro (PSDB), popularmente conhecido como Baiano, contou com a amizade e empenho do seu assessor parlamentar, companheiros e familiares para sua campanha eleitoral. Baiano, que por motivos de saúde, estava impossibilitado de fazer sua campanha, conseguiu ser o 3º vereador eleito mais bem votado, recebendo 1097 votos válidos dos goianesienses, e irá exercer na Câmara Municipal de Goianésia o seu sexto mandato.

E para alcançar esse feito, o seu assessor parlamentar Valdemir Braz de Queiroz, o Fi, foi o seu porta-voz e atuou como o principal cabo eleitoral de sua campanha. “Tivemos duas vitórias seguidas, primeiro pela saúde dele, que passou a cirurgia, que deu certo, e depois veio a eleição que a gente foi vitorioso, graças a Deus e aos nossos companheiros, a família dele, enfim, quero aqui aproveitar e já agradecer a todos. ”

Fi fala como foi o trabalho junto aos eleitores, ao pedir votos para o Baiano, principalmente com o grande número de candidatos que também pleiteavam uma cadeira na Câmara de Goianésia. “A gente já tem muitos anos à frente do gabinete, e graças a Deus temos muito serviço prestado, então para a gente chegar em alguém para pedir voto, já ajudamos de alguma maneira a pessoa, então fica mais fácil. Então, com ele em casa se recuperando, era fácil a gente pedir votos, pois tínhamos trabalho prestado à comunidade de Goianésia.”

Emocionado com a recuperação de Baiano, e com a resposta positiva do eleitorado nas urnas, Fi ressalta que agora mais do que nunca, a porta do gabinete está aberta para a população.

“Eu me emociono por saber o que ele passou, e graças a Deus está aí de volta aos trabalhos. Quero aproveitar esse momento, e dizer para os nossos companheiros na cidade, que a porta desse gabinete estará aberta como sempre foi. E agora de uma forma especial, porque o Baiano está de volta para a gente. ”

Baiano também demonstrou toda sua gratidão por seu eleitorado, por seus familiares que estiveram ao seu lado durante a doença e também na campanha, além de ser muito agradecido ao seu assessor Fi, que foi o seu cabo eleitoral juntamente com outros companheiros.

“Graças a Deus, a gente fica muito feliz de ter passado por uma cirurgia dessas, como eu passei, cirurgia de 15 horas de duração, e conseguir está em pé e vivo. Então tenho que agradecer muito a Deus por estar aqui, e também agradecer toda a minha família que sempre esteve ao meu lado, agradecer ao meu assessor que é o Fi, agradecer todos os meus companheiros e todos os meus eleitores. Durante a campanha, cada um fez a sua parte, eu passei 30 dias no hospital, e 30 dias em casa, praticamente só deitado em uma cama, e meus amigos e o meu assessor me ajudaram. Na verdade, só eles também não dariam conta, todos os meus eleitores contribuíram, agradeço muito por isso, e estamos aí para mais quatro anos de mandato.”