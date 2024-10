Quem são os vereadores eleitos em Goianésia nas Eleições 2024

Goianésia tem 15 cadeiras no Legislativo que devem ser ocupadas pelos próximos quatro anos pelos novos vereadores eleitos

Os eleitores de Goianésia escolheram no último domingo (6) os 15 novos vereadores do município, que ocuparão cadeiras na Câmara de Vereadores pelos próximos quatro anos. Entre rostos já conhecidos e novos, os nomes ficaram conhecidos assim que as últimas urnas foram apuradas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Novamente, o vereador mais votado, foi o jovem Professor Hiago, do União Brasil, com 1.697 votos.

2º – Marcos Portilho Markim Jessica (UNIÃO) – 1.204 votos.

3º – Baiano (PSDB) – 1.097 votos.

4º – Professora Gislene Fonseca (UNIÃO) – 1.049 votos.

5º – Sargento Ariosvaldo (PL) – 1.004 votos.

6º – Carlos Veículos (PL) – 966 votos.

7º – Múcio Santana (PSB)- 952 votos.

8º- Marcos Pernambuco (PSB) – 923 votos.

9º – Salete Carrilho (MDB) – 759 votos.

10º – Gesmar Calanguinho (PRD) – 736 votos.

11º – Mauricinho (PL) – 682 votos.

12 º – Ralson Coelho (PODE) – 651 votos.

13º – Emerson Autovip (PL) – 642 votos.

14º – Taiza Andrade (PSDB) – 634 votos.

15º – Stella Rodrigues (PODE) – 601 votos.