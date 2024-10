Renato de Castro é eleito prefeito em Goianésia com 56,22% de votos

Renato de Castro, do União Brasil, foi eleito prefeito de Goianésia no último domingo (06), para o mandato 2025/2028. Renato recebeu 25.278 votos, 56,22% dos votos válidos. Em segundo lugar, ficou o atual prefeito Leonardo Menezes (Leozão), do Partido Liberal, que recebeu 16.790 votos, 37,34% dos votos válidos.

Os outros candidatos, Henrique Vilela, do Novo, foi o terceiro mais votado, com 2.417 votos, 5,38% dos votos válidos, enquanto o candidato Carlos do Itapuã, do Partido dos Trabalhadores, recebeu 475 votos, 1,06% dos votos válidos.

A eleição de Goianésia teve 46.445 votos, sendo 894, 1,92% de votos nulos e votos em branco 591, 1,27%.

Quem é Renato de Castro

Renato ingressou na política em 2009, como candidato a vice-prefeito de Goianésia, na chapa liderada por Gilberto Naves, na época do PMDB. Em 2012, Renato assumiu interinamente o cargo de prefeito, e em 2014, foi eleito deputado estadual pelo PT.

Em 2016, Renato renunciou ao mandato de deputado estadual para se tornar prefeito de Goianésia pelo MDB, mandato 2017/2020.

Em fevereiro de 2021 assumiu a presidência da Companhia de Desenvolvimento de Goiás (Codego). Ele deixou o cargo em março de 2022, para disputar o mandato de deputado estadual, sendo eleito.

Neste ano, Renato de Castro, agora do União Brasil, abriu mão do mandato na Assembleia Legislativa de Goiás, para disputar novamente a prefeitura de Goianésia. E irá administrar o município pelos próximos 04 anos, ao lado da vice-prefeita Luciana Naves (MDB).