Edmário Barbosa cresce em pesquisa e continua liderando cenário para sua reeleição em Ceres

Com as eleições municipais se aproximando, o atual prefeito de Ceres, Edmário Barbosa (UB) que busca por sua reeleição, cresceu desde a última pesquisa divulgada, e aparece com 44,60% das intenções de votos na pesquisa espontânea e 44,82% na pesquisa estimulada, mostrando ter vantagem nas intenções de votos do eleitorado ceresino, de acordo com o Cerrado Pesquisas Produções e Eventos Eireli / Cerrado Pesquisas e Consultoria.

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, aquela feita sem a apresentação, ao eleitor, dos nomes que efetivamente irão concorrer ao pleito, Edmário aparece com 44,60% das intenções de votos, o candidato Rafa Melo (PP) aparece com 26,00%, já o candidato do Republicanos, Reiller Seabra aparece com 16,91%, enquanto o candidato menos citado Cleiton Mateus (PSB) aparece com 3,80% das intenções de votos.

Já os indecisos, os que não sabem em quem votariam, representam 7,85% dos pesquisados, 0,63% disseram anular o voto, e 0,21% não quiseram opinar.

Pesquisa estimulada

Na pesquisa estimulada, cenário onde os nomes dos candidatos são apresentados ao eleitor, Edmário continuou mostrando ser o favorito com 44,82% das intenções de votos, Rafa Melo aparece com 27,91%, Reiller Seabra 17,34% e Cleiton Mateus com 3,81% das intenções de votos. Já os eleitores que não souberam opinar, representam 4,86% dos entrevistados.

Eleitores que disseram que irão anular o voto representam 0,63%, não quiseram opinar 0,42% e votos em branco 0,21%.

Metodologia

Um total de 500 eleitores da cidade foram consultados no dia 1º de outubro, sobre suas intenções de voto à chefia do Poder Executivo de Ceres, a partir de janeiro de 2025. O grau de confiança da pesquisa é de 95% para uma margem estimada de erro de aproximadamente 4,3% pontos percentuais para mais ou para menos.

A amostra foi calculada pelo método de amostragem aleatória simples, por cotas, com ponderação segundo as variáveis sexo, idade, grau de instrução e nível econômico do eleitorado.

Registrado no TRE-GO no dia 28/09/2024 com o número GO-03501/2024, o levantamento foi contratado pelo Cerrado Pesquisas Produções e Eventos Eireli / Cerrado Pesquisas e Consultoria, sediado em Goiânia, CNPJ: 13.805.175/0001-18 referente ao serviço prestado – dentre outras exigências legais obedecendo a Resolução Nº 23.727 de 27 de fevereiro de 2024 do Tribunal Superior Eleitoral.