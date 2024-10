Programa Crescer, da Anglo American, abre novas vagas para produtores de leite em Goiás

Inscrição é voltada para trabalhadores(as) rurais de Barro Alto, Niquelândia, Santa Rita do Novo Destino e Goianésia

Estão abertas as inscrições para o 4º ciclo do Programa Crescer, da Anglo American, em Goiás. O edital é voltado a pequenos(as) produtores(as) de leite que residem nos municípios de Barro Alto, Niquelândia, Santa Rita do Novo Destino e Goianésia.

Por meio do Crescer, trabalhadores(as) rurais das cadeias produtivas de leite vão ter acesso a capacitações e consultorias técnicas individuais. Executada com apoio da ONG TechnoServe Brasil, a iniciativa busca promover o fortalecimento socioeconômico das comunidades que acolhem as operações da Anglo American – objetivo que vai ao encontro do Plano de Mineração Sustentável da companhia.

A chamada pública do 4º ciclo do Crescer segue até o dia 20 de outubro, e as inscrições devem ser feitas por meio de preenchimento do formulário disponível neste link. A divulgação das pessoas selecionadas será feita no dia 25 de outubro.

Para mais informações, basta entrar em contato com o Fale Conosco da Anglo American, por meio do telefone 0800 941 7100, ou e-mail [email protected]. Também é possível tirar dúvidas diretamente com o time da Technoserve, pelo (62) 98283-0010.

Sobre o Programa Crescer

O Programa Crescer, da Anglo American, busca o desenvolvimento socioeconômico e sustentável de comunidades, contribuindo com a valorização das cadeias de valor locais. A iniciativa está baseada em diagnósticos aprofundados das vocações e potencialidades locais, com oferta de assessoria técnica e capacitações, de forma a alavancar produtos, carreiras e negócios.