Emater prorroga prazo de inscrição para processo seletivo

A Emater Goiás prorrogou o prazo para inscrições no processo seletivo simplificado. Os interessados em participar têm até o dia 1º de outubro para se inscrever. Serão selecionados 25 profissionais para vagas temporárias, sendo 19 vagas para técnicos agrícolas e 6 vagas para cargos de nível superior.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no Portal de Seleção do Governo de Goiás.

As vagas de nível superior são destinadas a:

engenheiro agrônomo pleno,

engenheiro de alimentos pleno,

engenheiro florestal pleno,

engenheiro de pesca pleno,

médico veterinário júnior

e zootecnista.

Os profissionais atuarão em diversos municípios do estado. A remuneração mensal varia de R$ 2.615,50 a R$ 9 mil, acrescida de vale-alimentação no valor de R$ 500 para as funções de técnico agrícola, médico veterinário júnior e zootecnista.

O presidente da Emater, Rafael Gouveia, afirma que a contratação dos profissionais representa um reforço para o quadro de servidores da instituição.

“Estes novos profissionais vão auxiliar na execução das políticas públicas e com o nosso trabalho de assistência técnica e extensão rural junto aos agricultores familiares nos mais de 200 municípios onde temos escritórios locais. Além disso, vão nos ajudar a ampliar o nosso atendimento e alcançar mais produtores rurais no estado”, destaca.

As taxas de inscrição para o processo seletivo simplificado devem ser pagas até o dia 2 de outubro no valor de:

R$ 15 para a função de técnico agrícola;

R$ 50 para as funções de médico veterinário júnior e zootecnista;

e R$ 70,00 para as demais funções de engenheiro.

A seleção ocorrerá em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório, sendo elas, análise curricular e entrevista.

Os profissionais selecionados serão lotados na cidade em que se inscreverem e serão contratados pelo período máximo de dois anos, havendo possibilidade de prorrogação por até cinco anos. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos e funções.

Clique aqui e acesse o edital atualizado.