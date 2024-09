Diretor Financeiro da Jalles participa da UBS Agriculture Investment Conference

O Diretor Financeiro e de Relações com Investidores, Rodrigo Penna, participou da UBS Agriculture Investment Conference, realizada na ultima segunda-feira, 23/09, na Cidade de São Paulo.

Rodrigo foi um dos debatedores no painel “Governança Familiar no Agronegócio: Preservando Valores, Guiando o Crescimento”, ao lado do CEO Fundador da Três Tentos, Luiz Dumoncel, e do CEO GL Holdings, Acionista e Membro do Conselho da Klabin, Paulo Galvão. O painel foi moderado por Monique Haddad, UBS Senior Wealth Planner.

O evento trouxe uma série de painéis que discutiram sobre os desafios e oportunidades no setor do agronegócio brasileiro e internacional, a segurança alimentar global e o uso de novas tecnologias para aumento de produtividade, eficiência e sustentabilidade.

A Conferência também teve a participação do conselheiro independente da Jalles, Alexandre Mendonça de Barros, que participou do painel “Transição Agrícola: Influenciando o Debate Climático no B20”, e dos governadores do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado e do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que debateram sobre “O Futuro da Agricultura Global”.

O Gerente Financeiro e de Relações com Investidores da Jalles, Lucas Marchiori, e a Coordenadora de Tesouraria, Natiele Borges, também estiveram presentes no evento.

A UBS é uma empresa global que presta serviços financeiros a pessoas físicas, empresas e instituições, está presente em todos os principais centros financeiros e possui escritórios em mais de 50 países.