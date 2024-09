A atividade econômica goiana foi a terceira que mais cresceu no país, na variação acumulada em 12 meses, até julho de 2024, com aumento de 4,4%, atrás apenas de Espírito Santo e Pará. Goiás também superou a média brasileira (2%) para o período em mais que o dobro, conforme apurado pelo Instituto Mauro Borges (IMB), com dados do Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central.

A economia no estado também apresentou crescimento de 2,1% na variação acumulada no ano. “Os bons resultados se refletem em aumento de emprego e renda para os cidadãos goianos. A economia em Goiás permanece aquecida”, destaca o secretário-Geral de Governo, Adriano da Rocha Lima.

Economia

Conforme a pasta, o cenário positivo é confirmado pelo anúncio de novos investimentos de Goiás no período pesquisado. Entre eles, destaca-se o aporte de R$ 100 milhões, assegurado pela multinacional Weichai para a implantação de uma fábrica de motores e máquinas agrícolas em Itumbiara.

A Votorantim Cimentos informou o investimento de R$ 200 milhões na ampliação da fábrica no município de Edealina. Uma das maiores redes privadas de saúde em Goiás, o Hospital Jacob Facuri investiu R$ 20 milhões para ampliar sua unidade em Goiânia. Já em Jataí, foi inaugurada a nova revenda Azul Agro em Jataí, com investimento de R$ 100 milhões.

Sobre o IBCR

Divulgado mensalmente, o Índice de Atividade Econômica Regional (IBCR), divulgado pelo Banco Central (BC), é considerado uma prévia do Produto Interno Bruto (PIB) e contribui para a análise conjuntural da economia de cada região. É calculado a partir de dados dos setores da agropecuária, da indústria e dos serviços.