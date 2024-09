Jalles participa de reunião sobre produção de amônia líquida em Goiás

O Diretor-presidente, Otávio Lage de Siqueira Filho, e o Diretor Financeiro, Rodrigo Penna, participaram, na última quinta-feira, 12 de setembro, de uma reunião com representantes da Xamano Group, uma multinacional chinesa, e do Governo de Goiás, em Goiânia/GO.

A Xamano Group estuda possíveis investimentos em Goiás para a produção de amônia líquida, utilizando uma tecnologia verde. O objetivo do encontro, que teve a participação do vice-governador do Estado de Goiás, Daniel Vilela, foi entender as políticas do Estado em relação a esse possível investimento.

A Jalles esteve presente na reunião como uma possível futura consumidora da amônia líquida, que pode ser utilizada como fertilizante em suas operações agrícolas. Caso a parceria se concretize, a intenção da Xamano é construir uma fábrica ao lado do parque industrial de uma das unidades da Jalles em Goianésia.