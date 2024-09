Final de placa 1 e 2: prazo para quitar IPVA 2024 termina nos próximos dias

Proprietário de veículo com IPVA atrasado perde direito a benefícios como desconto da Nota Fiscal Goiana e redução de 50% para 1.0

Termina nos próximos dias o calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 para donos de 231 mil veículos com final de placa 1 ou 2, em Goiás. Conforme o cronograma de parcelamento da Secretaria da Economia ( goias.gov.br/economia ), a data-limite para quitar o valor total e o licenciamento anual em dia será na próxima segunda-feira (9/9), para o final 1, e na terça-feira (10/9) no caso de veículos com placa terminada em 2. Esses mesmos dias também marcam o vencimento da nona e última parcela para os contribuintes que optaram pelo parcelamento do tributo.

O cronograma foi iniciado em janeiro. Do total de veículos com finais 1 e 2 que ainda não quitaram o imposto, os proprietários de quase 60 mil pagaram pelo menos uma parcela. Para concluir o pagamento, basta acessar o serviço de emissão de boleto no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) ( goias.gov.br/detran/ ) ou no aplicativo Detran GO ON.

“Quando for emitir o boleto ou documento único de arrecadação, opte pela cota única, que contém o saldo total e desconta qualquer pagamento de parcela que já tenha sido feito ao longo do ano”, orienta o gerente do IPVA da Secretaria da Economia, Jorge Arêas. O Governo de Goiás ressalta que não envia o boleto para a residência, e-mail ou WhatsApp dos contribuintes e também não recebe pagamento por pix.

Após a data-limite, o contribuinte perde direito ao desconto de até 10% do Programa Nota Fiscal Goiana e à redução de 50% no valor do IPVA para automóveis de passeio 1.0 e motocicletas de até 125 cilindradas. Também passa a ser considerado inadimplente, com encaminhamento do débito para a Dívida Ativa e cobrança de multa e juros.

Outros finais de placa

Os donos de veículos com final de placa 3 a 0 devem ficar atentos ao pagamento da penúltima parcela do IPVA 2024. Para o final 3, o vencimento será na quarta-feira (11/9), seguido dos finais 4 (12/9) e 5 (13/9). Na semana seguinte, será a vez dos veículos com placa terminada em 6 (16/9), 7 (17/9), 8 (18/9), 9 (19/9) e 0 (20/9). A emissão dos boletos é realizada no site do Detran.

Calendário do IPVA 2024 em setembro:

Final 1 – 9/9 – última parcela/ data-limite para pagamento do valor total do IPVA + licenciamento anual

Final 2 – 10/9 – última parcela/ data-limite para pagamento do valor total do IPVA + licenciamento anual

Final 3 – 11/9 – penúltima parcela

Final 4 – 12/9 – penúltima parcela

Final 5 – 13/9 – penúltima parcela

Final 6 – 16/9 – penúltima parcela

Final 7 – 17/9 – penúltima parcela

Final 8 – 18/9 – penúltima parcela

Final 9 – 19/9 – penúltima parcela

Final 0 – 20/9 – penúltima parcela