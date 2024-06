Motociclista morre em colisão com carro na GO-230 entre Goianésia e Vila Propício

Na noite de ontem, 19, aconteceu um acidente fatal na GO- 230, que liga Goianésia a Vila Propício, entre uma motocicleta e um veículo de passeio. O motociclista Lecivone José da Silva, de 55 anos, conduzia um NXR 150 Bros pela rodovia, quando colidiu frontalmente com um Polo.

Com a força do impacto, Lecivone foi arremessado violentamente ao chão, sofrendo morte instantânea. O motorista do Polo sofreu ferimentos leves. A Polícia Científica de Goianésia compareceu ao local e realizou a perícia, para em seguida liberar o corpo de Lecivone José ao IML, para a realização de exames cadavéricos, e liberação do corpo para os familiares.

Informação Meganésia