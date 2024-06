Jalles recebe Selo do Ministério Público do Trabalho

A Jalles recebeu, ontem, 12 de junho, o Selo Social de Estabelecimento Amigo da Aprendizagem, emitido pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT). Essa certificação atesta que a Jalles cumpriu, no ano de 2023, a Cota de Aprendizagem, estabelecida pela Lei n. 10.097/2000 (Lei de Aprendizagem).

Hoje, 12 de junho, é o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil. Por isso, a solenidade de reconhecimento dos 179 estabelecimentos goianos que cumprem a cota legal de aprendizagem foi realizada hoje, no SENAI Vila Canaã, em Goiânia/GO. A homenagem é uma forma de reconhecer o excelente trabalho feito por esses estabelecimentos na formação profissional de jovens.

O evento contou com a participação de representantes do MPT e de instituições que incentivam programas de aprendizagem, como a Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio).

A Jalles foi representada pela coordenadora do Departamento Jurídico, Áurea Catarina, e pelo consultor jurídico, Tadeu Pereira. “Por meio do Programa Jovem Aprendiz, a Jalles não só cumpre a legislação, mas investe na formação profissional e ganha também com a retenção desses talentos. Temos profissionais que hoje ocupam cargos de liderança na empresa, que começaram como jovens aprendizes”, ressalta Áurea.