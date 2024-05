Unimed promove ação “Saúde na Comunidade” no próximo sábado na FACEG

No dia 25/05, estaremos presente no evento “Saúde na Comunidade” com a @unimedcerrado. No nosso espaço, estaremos com diversas ações gratuitas para comunidade, como: Programa Clínica Financeiras, com nossos orientadores financeiros voluntários, qualificados e experientes, que prestarão atendimentos individualizados para a população tirar dúvidas sobre orçamento pessoal e familiar, endividamento, investimentos e outros assuntos ligados à educação financeira.

Teremos ainda Leitura da Coleção Financinhas para as crianças com sorteio de cofrinhos e livrinhos da coleção.

O evento conta ainda com atendimentos médicos dos cooperados da Unimed e muitos outros serviços e atividades dos parceiros. Todas atividades são gratuitas e aberto ao público em geral.

Não perca essa oportunidade de cuidar da sua saúde e da sua saúde financeira!

Data: 25/05/2024 (sábado)

Local: Faculdade Evangélica de Goianésia

Horário: 08h as 12h