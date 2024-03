Polícia Civil de Goianésia cumpre mandado de prisão por crime de estupro de vulnerável

Na noite do último dia 24, a polícia civil de Goianésia deu cumprimento a um mandado de prisão definitiva, pelo crime de estupro de vulnerável, emitido pelo judiciário que se encontrava em aberto.

No ano de 2016 a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM) de Goianésia, iniciou investigação para apurar três casos de estupros de vulnerável, cometidos, em tese, pelo mesmo indivíduo que era pertencente ao grupo familiar das vítimas, que na época tinham 03, 08 e 09 anos.

Após intensa investigação, inclusive com o cumprimento de mandado de prisão preventiva a época, a autoridade policial que se encontrava a frente da DEAM de Goianésia, representou pelo indiciamento do suspeito no artigo 217-A do CPB(Estupro de vulnerável), referente as três vítimas.

Em 2024, após todos os trâmites legais, e respeitada toda a ampla defesa do acusado, o judiciário, através da comarca de Goianésia, condenou o autor nos três casos, tendo que a somatória das penas deu 35 anos e 06 meses, emitindo contra ele mandado de prisão definitiva.

Assim que foi publicado pelo judiciário o mandado de prisão definitiva, o Cartório de Capturas da 15ª DRP, iniciou uma série de diligências para localizar o procurado da justiça, que havia se evadido de Goianésia, tendo que equipe policial obteve êxito em localizar o procurado na cidade de Anápolis e dar cumprimento ao mandado de prisão definitiva expedido pela justiça.

O preso foi deixado na responsabilidade da agência prisional de Anápolis, onde se encontra a disposição do Poder Judiciário.

Esta ação da 15ª Delegacia Regional da Polícia Civil de Goianésia reflete o compromisso contínuo das autoridades em garantir a segurança da comunidade e a aplicação efetiva da lei.