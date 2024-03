Jalles recebe Prêmio +IAC

A Jalles recebeu o Prêmio Mais IAC do Instituto Agronômico de Campinas, que reconhece a Unidade Jalles Machado como a usina com maior área cultivada com variedades de cana-de-açúcar IAC no Brasil na safra 2023/24, com um total de 15.970 hectares.

A solenidade de entrega foi realizada no dia 08 de março, em Ribeirão Preto/SP, durante a cerimônia que marcou os 30 anos do Programa Cana IAC.

Representaram a Jalles, o Gestor de Planejamento e Pesquisa Agrícola, Rogério Xavier, e o Coordenador de Pesquisa e Desenvolvimento, Waldemire Queiroz.

As informações para a definição dos ganhadores foram obtidas através do Censo Varietal IAC realizado na safra 2023/24, considerando os dados da região Centro Sul do Brasil.

O Prêmio tem o objetivo de incentivar e valorizar as unidades produtoras que adotam as variedades desenvolvidas pelo IAC. A Jalles é parceira do Programa Cana IAC desde o início da década de 1990, no desenvolvimento de variedades de cana-de-açúcar adaptadas às condições de Cerrado, sendo variedades modernas e com melhores resultados em produtividade agrícola.