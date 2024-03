A Jalles está participando da FOODEX Japan 2024, a maior feira de alimentos e bebidas do Japão, que está acontecendo em Tóquio.

Estão representando a Jalles a gerente de exportação, Fernanda Castro, e o representante comercial, Guilherme Monteiro, eles estão no pavilhão do Brasil, com objetivo de fortalecer as parcerias comerciais e prospectar novos clientes para o açúcar orgânico Itajá na Ásia.