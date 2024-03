4ª edição da Feira Literária do Vale do São Patrício-GO celebra “Inclusão & Arte Educação”

Apresentações culturais, exposições, estandes literários e artísticos, rodas de prosa e oficinas marcam os três dias de evento no distrito de Souzalândia, município de Barro Alto

I Encontro de Folias do Vale do São Patrício-Go e o Cine Gaiola, com a exibição do curta-metragem “São Sebastião – Fé e Devoção”, e lançamentos de livros também fazem parte da programação

A 4ª Edição da Feira Literária do Vale do São Patrício-GO está prestes a iniciar suas atividades, promovendo um encontro marcante entre literatura, arte e educação entre os dias 20 e 22 de março, no distrito de Souzalândia, município de Barro Alto.

Com o tema “Inclusão & Arte Educação” e uma homenagem à escritora Glorinha Fulustreka, cujo verdadeiro nome é Vanusa Nogueira, o evento promete uma programação repleta de atividades enriquecedoras e inspiradoras. “ A feira surge com o propósito de descentralizar os movimentos culturais a serviço da literatura goiana, valorizando as comunidades interioranas e os principais fazedores de cultura que estão no Vale do São Patrício para que haja a valorização do patrimônio histórico, do folclore e dos saberes”, disse o produtor cultural responsável pela organização do evento, Rafael Alves.

A abertura oficial, marcada para às 8 horas do dia 20, vai contar com apresentações culturais, seguida com a abertura das exposições, com diversos estandes literários e artísticos espalhados pelo local, incluindo exposições como “Afrofuturar”, por Aissi Kárita, e “Perfis Originários – Retratos a lápis de um Brasil ancestral”, por José Alecrim. A programação seguirá com rodas de prosa, oficinas enriquecedoras e momentos culturais ao longo do dia, seguida por um show com os “Casquinhas”, às 21h00.

Segundo Rafael Alves, a comissão organizadora do evento mantem a coerência em continuar homenageado figuras femininas na trajetória das edições da feira. Neste sentido, na edição deste ano a homenageada será a escritora Glorinha Fulustreka, que é natural do distrito de Souzalândia. “É importante que nos, enquanto leitores e sujeitos que detém o conhecimento, saibamos reconhecer o quanto a literatura brasileira negligência o protagonismo da mulher. Desde a primeira edição a feira confere esse protagonismo as mulheres”, afirmou.

No dia 21 de março, as atividades continuarão com mais oficinas, rodas de prosa e uma Ciranda Cultural, incluindo o I Encontro de Folias do Vale do São Patrício-Go e o Cine Gaiola com a exibição do curta-metragem “São Sebastião – Fé e Devoção”.

Também no dia 21, o evento vai contar, no Espaço Interativo, com uma ação com vistas ao fortalecimento do Letramento Literário e a promoção da Escrita como propulsora de uma transformação social. Estudantes, professores e pesquisadores vão participar de um bate-papo com dois importantes nomes da Literatura Recente produzida em Goiás: Fábio Rasi e Rafael Fleury. Na ocasião, Rafael Fleury fará o lançamento do livro “Arraial Menino”. Além disso também haverá o lançamento do livro “Historiografias Contemporâneas – O Olhar acerca do Tempo e suas Implicações no Contexto Goianesiense”, do Conselho Municipal de Políticas Culturais e Universidade Estadual de Goiás: Unidade Goianésia, e o lançamento coletivo dos contemplados 2023 pela Bolsa de Publicação Ana Maria Godinho de Menezes.

A celebração encerrará no dia 22 de março, com mais exposições, oficinas e uma última Ciranda Cultural com o espetáculo “CORDERAMA”, apresentado pelo Grupo Experimental de Teatro (GET) – Trupe dos Cirandeiros, seguido pelo nostálgico show “Flashback”, com Rony Marques.

TENDA LEODEGÁRIA DE JESUS

A Gira Leodegária de Jesus, iniciada em 2018 na Universidade Federal de Goiás, é formada por mulheres negras e indígenas com o objetivo de acolher e mobilizar mulheres dentro e fora do meio acadêmico. Inspirada em Leodegária de Jesus, a primeira mulher negra a publicar um livro de poesias em Goiás, a Gira busca resgatar seu legado e criar um ambiente de resistência e produção de conhecimento, valorizando saberes ancestrais e promovendo inclusão e diversidade no espaço acadêmico. A tenda estará presente em todos os dias do evento na Praça Jovelino Severino.

ESPAÇO DAS PROFISSÕES ITINERANTE DA UFG

A escolha de um curso de graduação sempre é uma decisão complexa para os estudantes, mas pode ser amenizada quando eles entendem melhor o funcionamento dos cursos, seus objetivos e mercado profissional. O evento é uma oportunidade para a aproximação da universidade com, não só estudantes dos últimos anos do ensino superior e fundamental, mas também com toda a sociedade, permitindo um contato direto com projetos de extensão e serviços oferecidos pela Universidade. Neste sentido o Espaço das Profissões, também na Praça Jovelino Severino, no dia 21, às 9 horas, vai levar para a comunidade rodas de conversa que falam da universidade pública e das cotas raciais.

Os interessados em participar das oficinas e outras atividades da feira podem fazer as inscrições por meio do site: flivasp.plateia.ufg.br . A 4ª edição da Feira Literária do Vale do São Patrício-GO é uma realização da Goialli Cultural, UFG, IFG – Câmpus Uruaçu, Colégio Estadual Tiradentes e POMAR Editora. Conta com o apoio do Governo Municipal de Barro Alto, Centro de Estudo e Pesquisa da Secretaria de Estado da Educação, Coordenação Regional de Educação de Goianésia, Governo de Goiás, Faculdade Evangélica de Goianésia, Gira Leodegária de Jesus, Pretas de Angola, Escola Municipal Rodrigo Aparecido de Jesus, Escola Luiz César de Siqueira Melo, Jalles e UbeGo.

Confira a programação completa:

PROGRAMAÇÃO – 4ª EDIÇÃO FEIRA LITERÁRIA DO VALE DO SÃO PATRÍCIO-GO

“Inclusão & Arte Educação”

Autoria Homenageada: Glorinha Fulustreka (Vanusa Nogueira)

Local: Distrito de Souzalândia – Barro Alto (Go)

DIA 20 DE MARÇO DE 2024

06h:50 – CHEGANÇA

“Palhaçaria pelas vielas da Gaiola”

Giro nas Escolas do Distrito

Mediação: Jhony Robson “Palhaço Bulacha”

08h:00 – ABERTURA OFICIAL

Apresentação Cultural do Hino de Goiás (Colégio Estadual Tiradentes)

“Frutos da Terra” (Escola Luiz César de Siqueira Melo)

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

09h:00 – ABERTURA EXPOSIÇÕES

Exposição dos Estandes Literários & Artísticos

Tenda Leodegária de Jesus

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

“Afrofuturar”, por Aissi Kárita

Local: Galerias Colégio Estadual Tiradentes

“Perfis Originários – Retratos a lápis de um Brasil ancestral”, por José Alecrim

Local: Galerias Colégio Estadual Tiradentes

10h:00 – RODA DE PROSA 01

“Narrativas da Diferença: Era uma vez Corpos PcD’s na Literatura” – Lívia Barbosa Cruz, Alexandre Fonseca, Divino Damasceno, Vanusa Nogueira. Mediação: Luciene de Oliveira

Local: Colégio Estadual Tiradentes

10h:40 – RODA DE PROSA 02

“Saberes Ancestrais: A Escrita Originária em Contexto de Interculturalidade” – José Alecrim, Evelin Tupinambá, Moisés Siqueira. Mediação: Eunice Tapuia

Local: Colégio Estadual Tiradentes

13h:00 – 16h:00 – OFICINAS

Oficina de Criação: Lambe-Lambe

Responsável: Diogo Rustoff e Larissa Valenta

Oficina de Vocalização: Uma Prosa sobre Poesia

Responsável: Pítias Lobo e Célia Silva

Oficina de Teatro e Contação de Histórias

Responsável: Genilson Eduardo “Senhor Memória” (Secretaria Municipal de Cultura / Jaraguá-Go)

Participação com Técnica de Contação de História Ciranda dos Contos e Gwaya (UFG)

(Das 15h:00 às 16h:00)

Local: Colégio Estadual Tiradentes

17h:30 – CHEGANÇA DA RODA DE HISTÓRIAS & BRINQUEDOS CANTADOS

Batuqueira (Associação de Parceiros da Arte Cultural de Barro Alto-Go)

“Roda de Histórias” + “Superfantástico” e “Pot-pourri Flashback”

(Escola Rodrigo Aparecido de Jesus)

Mediação: Vanusa Nogueira

Homenagem ao folclorista Bariani Ortêncio

Homenagem à poeta e escritora Usleína de Oliveira Mota

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

19h:00 – HOMENAGEM GLORINHA FULUSTREKA

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

21h:00 – SHOW COM OS “CASQUINHAS”

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

DIA 21 DE MARÇO DE 2024

07h:30 – 10h:00 – OFICINAS

Oficina de Aquilombarletras: Escrita Criativa

Responsável: Mazinho Souza

Local: Colégio Estadual Tiradentes

Oficina de Dança

Responsável: Warla Paiva

Local: Colégio Estadual Tiradentes

Espaço das Profissões Itinerante (PROGRAD/UFG)

Exposição dos Estandes Literários & Artísticos

Roda de Conversa, com o Escritor Fábio Rasi

Roda de Conversa, com o Escritor Rafael Fleury + Lançamento da Obra “Arraial Menino”

Lançamento Coletivo dos Contemplados pela Bolsa de Publicação Ana Maria Godinho de Menezes 2023

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

10h:00 – RODA DE PROSA 03

“Literatura Infantil e Juvenil: Mediação da Leitura como Arte dos (Re)encontros” – Edilson Alves, Lemuel Gandara, Nismária Alves. Mediação: Vanessa Gomes.

Exposição itinerante “Sobras do mundo”, de Lemuel Gandara e Janaína Fernandes

Local: Colégio Estadual Tiradentes

13h:00 – 16h:00 – OFICINAS

Oficina de Desenhos Étnicos a partir do Grafismo Indígena

Responsável: José Alecrim

Local: Colégio Estadual Tiradentes

Oficina de Grafite

Responsável: Wesgama e Larissa Valenta

Local: Colégio Estadual Tiradentes

Oficina de Desenhos Afrofuturistas

Responsável: Aissi Kárita

Local: Colégio Estadual Tiradentes

19h:00 – CIRANDA CULTURAL

I Encontro de Folias do Vale do São Patrício-Go

“Goianidades & Bordado Folclórico”

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

Cine Gaiola: “São Sebastião – Fé e Devoção”

Exibição de Curta-Metragem alusivo à Folia

Direção: Pedro Paulo

Exibição de Clips dos contemplados da Lei Paulo Gustavo

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

21h:00 – SHOW “FORRÓ PÉ DE SERRA”

Júnior Coimbra & Wagner dos teclados

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

22 DE MARÇO DE 2024

09h:00 – ABERTURA EXPOSIÇÕES

Exposição dos Estandes Literários & Artísticos

Tenda Leodegária de Jesus

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

07h:30 – 10h:00 – OFICINAS

Oficina de Arte & Educação

Responsável: Rochane Torres

Local: Colégio Estadual Tiradentes

[Específica para Professores da Rede Pública de Ensino]

10h:00 – RODA DE PROSA 04

“O Quilombo de Poesia: Um Espaço de Resistência na Literatura” – Domingos Barbosa, Elenizia da Mata, Edvania Cavalcante. Mediação: Lucilene Kalunga.

Local: Colégio Estadual Tiradentes

13h:00 – 16h:00 – OFICINA

Oficina de Palhaçaria

Responsável: Jhony Robson “Palhaço Bulacha”

Local: Colégio Estadual Tiradentes

19h:00 – CIRANDA CULTURAL

Espetáculo “CORDERAMA”

Grupo Experimental de Teatro (GET) – Trupe dos Cirandeiros

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino

21h:00 – SHOW “FLASHBACK”: VOLTA AO TEMPO COM MUITA SAUDADE

Rony Marques

Local: Palco Principal – Praça Jovelino Severino