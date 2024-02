Empresas do Grupo Otávio Lage recebem certificação Great Place to Work

O Grupo Otávio Lage conquistou pela sétima vez consecutiva a certificação Great Place to Work, reconhecimento que reforça o compromisso contínuo da empresa com a excelência no ambiente de trabalho e na gestão de pessoas. Após um rigoroso processo de avaliação, o Grupo Otávio Lage atendeu aos critérios estabelecidos pelo Great Place to Work e obteve a pontuação necessária para receber o selo. O resultado foi divulgado nesta sexta-feira (16/2).

A certificação provém da nota da pesquisa de clima, que é uma pesquisa que é realizada para ouvir a opinião dos colaboradores, desta forma, segundo o grupo, entender as necessidades de cada setor e cultivar um ambiente que seja genuinamente positivo e produtivo para todos. “Acreditamos que com a participação dos colaboradores poderemos traçar novas estratégias e compreendermos os aspectos de melhorias e pontos positivos que influenciam no clima da nossa empresa”, comentou Railene Rios, gerente de Desenvolvimento Humano do grupo.

Neste ano, o Grupo Otávio Lage conquistou dois selos de certificação, graças a ampliação da pesquisa de clima ainda mais personalizada. Foi realizada uma pesquisa com os colaboradores da OL Látex e outra com os colaboradores das empresas Vera Cruz Agropecuária, Rádio Vera Cruz, Palmeiras Empreendimentos e Planagri, todas compõem o Grupo Otávio Lage.

“Esta certificação não só valida os esforços contínuos da empresa para cultivar um ambiente de trabalho positivo, mas também nos coloca em uma posição privilegiada para participar do ranking Great Place to Work, uma competição entre empresas que se destacam em práticas de gestão de pessoas”, comemorou Railene Rios.

Atualmente o Grupo Otávio Lage conta com 850 colaboradores. Desse total, 90% participou da pesquisa. Entre os critérios pesquisados estão as 5 dimensões que estão presentes nos excelentes ambientes de trabalho: respeito, orgulho, credibilidade, camaradagem e imparcialidade.

Para o Grupo Otávio Lage, essa certificação é mais do que um reconhecimento; é uma confirmação de que seus valores fundamentais de respeito, engajamento dos colaboradores e eficácia na gestão estão alinhados com as melhores práticas globais. “Através deste selo de certificação, a empresa reafirma seu compromisso com o bem-estar de seus funcionários e com a criação de um ambiente de trabalho inclusivo e motivador”, ressaltou Rodrigo Mendes, diretor do Grupo Otávio Lage.

Para a encarregada de Desenvolvimento Humano do grupo, Ana Carolina Ferreira, a certificação Great Place to Work “não apenas fortalece a reputação do Grupo Otávio Lage como um empregador de escolha, mas também oferece uma série de benefícios tangíveis, incluindo o reforço da marca, o aumento do orgulho dos colaboradores e a atração de talentos de alta qualidade”. “Esse reconhecimento ressalta o compromisso da empresa em manter relações sólidas com a comunidade e promover um impacto positivo em todas as áreas em que atuamos”, afirmou.

Sobre o Grupo Otávio Lage

O Grupo Otávio Lage tem suas unidades de negócios localizadas no coração do Brasil, nos estados de Goiás e Tocantins, contribuindo significativamente para o país. A empresa se destaca no cultivo, colheita e comercialização de soja e milho, além de expandir seus negócios e otimizar recursos através da integração lavoura-pecuária.

Também se dedica à criação, engorda e melhoramento genético de gado nelore, bem como à venda de imóveis. Além disso, o Grupo é o principal acionista de usinas de açúcar e álcool na região. Comprometido com a comunidade, o Grupo Otávio Lage, através da RVC FM, oferece informações de alta qualidade, entretenimento e conteúdo relevante para a comunidade.

Sobre a OL Látex

A OL Látex, outra empresa do Grupo Otávio Lage, atua no agronegócio através da heveicultura nos estados de Goiás e Tocantins.

Além de ser uma produtora de borracha, a OL Látex destaca-se pelo compromisso com a sustentabilidade, algo que é motivo de grande orgulho. Com mais de 1 milhão e 400 mil árvores no seringal, a empresa é atualmente a maior produtora de borracha natural do Brasil. A produção de borracha é realizada de forma artesanal, destacando o cuidado e a expertise dos profissionais envolvidos.