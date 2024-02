Leonardo Menezes e Múcio Santana apoiam financeiramente os congressos e retiros das igrejas no período de carnaval

O prefeito Leonardo Menezes é um grande incentivador da cultura religiosa em Goianésia. Mais do que isso: abre as portas da prefeitura para os padres e os pastores e a administração apoia de forma efetiva os eventos que são realizados no período de carnaval.

Quem também é parceiro das instituições religiosas é o presidente da Câmara, vereador Múcio Santana. Este ano, eles se juntaram e decidiram ir além. O apoio às igrejas católica e evangélica será maior. Aproximadamente R$ 220 mil estão sendo destinados a projetos como congressos, acampamentos e retiros espirituais.

“A cada ano a Prefeitura tem dado mais atenção para todas as igrejas. Todos os segmentos são contemplados. Somos uma gestão amiga das igrejas de Goianésia”, destaca o prefeito Leonardo Menezes.

Segundo o prefeito, seu gabinete está de portas abertas para todas as igrejas. “Entendemos a importância que Deus tem na vida das pessoas e as igrejas tem essa missão de fazer o bem e ajudar as pessoas”, ressalta.

“As igrejas realizam um trabalho brilhante em diversos campos: espiritual, social e cultural dentro de Goianésia. Estamos somando forças para apoiar seus eventos”, disse Múcio Santana.