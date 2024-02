Carreta carregada com 22 toneladas de milho tomba na GO-080 em Goianésia

Uma carreta carregada de milho tombou na terça-feira, 30, ao trafegar pela GO-080, nas proximidades do povoado de Morro Branco, município de Goianésia. Policiais do 3º Batalhão, do Comando de Policiamento Rodoviário (CPR), estiveram no local para registrar a ocorrência.

O condutor do veículo (bicaçamba), explicou aos militares que ao fazer uma curva na altura do KM 193, o reboque se desprendeu do semi-reboque e tombou na pista, no entanto, a carga que era transportada, 22 toneladas de milho em grãos, caiu sobre a vegetação à margem da rodovia.

O Corpo de Bombeiros de Goianésia informou que o acidente resultou em apenas danos materiais. Como não houve vítimas, a Corporação não chegou a ser acionada.

