Carnaval de Goianésia terá Zé Neto & Cristiano e outros grandes shows

Agora é oficial: o Carna Goianésia 2024 será o maior do Estado, de portões abertos ao público. Na noite desta quinta-feira (4), foi confirmado pelo prefeito Leonardo Menezes as atrações do evento, que acontecerá no Parque da Lagoa, de 9 a 12 de fevereiro.

A oficialização dos nomes aconteceu no salão de eventos do Condomínio Vivalle, em parceria com o Camarote Sumiu Uai e contou com a presença da imprensa e de influenciadores digitais da cidade e do Estado. A grade de shows traz nomes que estão estourados nas paradas de sucesso: Zé Neto & Cristiano, Israel & Rodolffo, Manu Bahtidão e MC Daniel.

Em entrevista coletiva, o prefeito projeta uma injeção de mais de R$ 20 milhões na economia local, além da criação de centena de postos de trabalho temporários.

Uma cálculo aproximado supõe que 20 mil pessoas passem, por dia, pelo local do evento. De acordo com o prefeito Leonardo Menezes, o carnaval representa muito mais do que uma simples festa. “O comércio da cidade abre vagas temporárias de emprego e o turista gasta dinheiro aqui durante os dias de festa. É um reforço importante na nossa economia, pois a renda extra gira dentro de Goianésia”, afirma.