Grupo Otávio Lage conquista premiação por iniciativa de cuidado com a saúde emocional dos colaboradores

Concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Goiás, prêmio reconhece práticas inovadoras e que possam ser consideradas referência no mercado

O Grupo Otávio Lage, com sede em Goianésia (GO), recebeu recentemente o Prêmio Ser Humano, concedido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seccional Goiás (ABRH-GO). Com o programa “Educando a Mente”, o grupo conquistou o primeiro lugar na categoria Excelência Organizacional. Segundo a ABRH-GO, o Prêmio é concedido, anualmente, aos profissionais e às organizações do setor público e privado, cujas práticas inovadoras tenham alcançado resultados quantitativos e qualitativos e que possam ser consideradas uma referência no mercado.

No Grupo Otávio Lage, o programa Educando a Mente teve início em 2021. Voltado para lideranças das diversas áreas de atuação do grupo, a iniciativa busca chamar atenção para o autocuidado. “O Grupo Otávio Lage tem em seu DNA o cuidado com as pessoas, por isso e através de necessidade visualizada através dos dados da pesquisa de clima, surgiu o Programa Educando a Mente, tendo como objetivo principal, o cuidado com a saúde emocional. Um programa completo, com diagnóstico, Workshops e ações voltados para saúde emocional, incentivando os colaboradores a cuidarem da sua saúde, principalmente emocional”, explicou Railene Rios, gerente de Desenvolvimento Humano do grupo.

No total, a premiação abrange cinco modalidades: Desenvolvimento, Excelência Organizacional, ESG, Jovem e Profissional Destaque. Na modalidade Excelência Organizacional, onde o Grupo Otávio Lage conquistou o primeiro lugar, o objetivo é estimular trabalhos que melhorem a gestão da infraestrutura, qualidade e eficiência dos serviços de gestão de pessoas, agregando valor para os seus empregados ou colaboradores, assim como para seus demais públicos de interesse. Segundo a ABRH-GO é uma forma de “valorizar aqueles trabalhos que levaram em conta, sempre de forma equilibrada, os interesses das pessoas, organizações e sociedade, gerando resultados mensuráveis”.

A Encarregada do setor de Desenvolvimento Humano do grupo, Ana Carolina Ferreira relata que o envolvimento de toda a empresa foi e é essencial para alcançar bons resultados. Segundo ela, o programa Educando a Mente fez um alerta aos tempos corridos da atualidade e fez um alerta para a necessidade do cuidado com a saúde mental dos colaboradores. “Acreditamos que o bem-estar emocional é fundamental para o sucesso de uma empresa, e essa premiação reforça nossos valores. Estamos muito orgulhosos desse reconhecimento”, disse.

Sobre o Prêmio

O Prêmio Ser Humano foi instituído em 1993 pela ABRH Brasil e se consolidou como um importante instrumento de valorização das melhores iniciativas em gestão de pessoas dentro e fora das organizações, assim como de estímulos ao pensamento criativo e de novos talentos. Ele é concedido, anualmente, aos profissionais e às organizações do setor público e privado, cujas práticas inovadoras tenham alcançado significativos resultados quantitativos e qualitativos e que possam ser consideradas uma referência no mercado. A premiação busca valorizar os trabalhos que levaram em conta, sempre de forma equilibrada, os interesses das pessoas, organizações e sociedade, gerando resultados mensuráveis. Em Goiás em sua 17ª Edição o Prêmio Ser Humano homenageia Eli Cleusa Nascimento Percílio. O objetivo do PSH é promover as melhores práticas de RH do estado de Goiás, bem como reconhecer os profissionais destaques que atuam nesta área.

Educando a Mente

O programa Educando a Mente consistiu em uma série de encontros presenciais. Neles, os colaboradores eram incentivados a interagir de forma dinâmica. A cada encontro, um tema era abordado, fazendo com que as situações discutidas fossem inseridas na realidade de cada participante. Além disso, por meio do programa, o Grupo Otávio Lage ofereceu ações voltadas para a saúde integral do colaborador, com incentivos para a realização de exames de rotina, consultas com nutricionista e sessões de psicoterapia paga pela empresa.

As lideranças que participaram da primeira edição do programa também ganharam vale cinema para aproveitar com a família e tiveram acesso a convênios com academias. Tiveram aulas de meditação e técnica de redução de estresse. Por fim, um passaporte da saúde foi entregue a cada participante. Conforme ações de bem-estar e cuidado com saúde eram realizadas, o passaporte era carimbado. No final do programa, o colaborador com maior pontuação no passaporte ganhou uma viagem para Pirenópolis, com direito a levar um acompanhante e filhos.