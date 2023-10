Presidente da Câmara de Goianésia cobra da Equatorial solução sobre queda constante de energia

Na sessão ordinária do último dia 28, que aconteceu no Plenário Aleixo Luiz Vinhal, da Câmara Municipal de Goianésia, o presidente da casa, Múcio Santana, usou a tribuna para manifestar seu descontentamento com a prestação de serviço da Equatorial em Goianésia. Apesar de ter uma nova linha de distribuição de alta tensão, inaugurada em junho deste ano, ligando Furnas a Goianésia, o problema de queda e falta de energia não foi solucionado como o esperado.

Múcio Santana cobra um posicionamento da empresa e irá enviar uma notificação para a Equatorial. “Não tem mais desculpas, antes era porque não tinha carga o suficiente, e foram investidos milhões em uma rede de transmissão que sai direto de Furnas a Goianésia para atender a população. Estávamos com a economia travada, não poderia ter empreendimentos imobiliários, não poderia ter empreendimentos comerciais e industriais, pois não tinha carga de energia, não tinha carga de energia para nem sequer inaugurar um laboratório de análise de imagem, e isso foi resolvido, aparentemente. Hoje, temos uma linha de transmissão, energia em abundância, mas, continua com as quedas de energia e a falta de energia. O que nós cobramos é uma providência que essa empresa que recebe as contas de energia, forneça energia de qualidade.”