Prefeitura de Atibaia segue fazendo mais pela segurança da população

Atibaia está entre as dez cidades com menos de 200 mil habitantes mais seguras do Estado de São Paulo, de acordo com o anuário 2023 das Cidades Mais Seguras do Brasil, e o trabalho para garantir a segurança de toda a população não para. Esse status é fruto de investimentos constantes e expressivos do Governo Municipal desde 2021. No quesito tecnologia aliada à Segurança Pública, Atibaia é referência com o Centro de Operações de Inteligência (COI), operado pela Guarda Civil Municipal (GCM) em tempo real e composto por mais de 450 equipamentos de captura – desde placas de veículos até imagens – somando os pontos de coleta da Muralha Digital, as câmeras do sistema de monitoramento nas vias da cidade e os totens de segurança em pontos estratégicos do município, como escolas, praças e vias principais. E, nos próximos meses, o número total deve chegar a 1.400 equipamentos, graças a um importante investimento que será realizado na área.

De 2021 até o momento, a Prefeitura ampliou a Muralha Digital em 230%, aumentando de 25 para 83 os pontos de coleta de dados nos acessos da cidade, em um total de 170 estruturas dessa natureza. A Muralha Digital é capaz de identificar placas de veículos e gerar alertas automáticos, colaborando intensamente na prevenção e na elucidação de crimes e sendo fundamental na agilidade e na precisão de várias ocorrências ao indicar a presença de um veículo que já foi utilizado para a prática de delitos em Atibaia ou outras cidades interligadas ao sistema.

Já o sistema de monitoramento nas vias da cidade recebeu investimento do Poder Executivo para uma ampliação de 500%, saltando de 50 para 300 câmeras instaladas pelo município. Conforme a Secretaria de Segurança Pública (SSP) de Atibaia, a Prefeitura finalizou o processo de contratação de monitoramento, por imagens e circuito de alarme, para todas as escolas da rede municipal e todas as unidades de saúde da cidade,iniciando ações de infraestrutura. Portanto, em breve os novos equipamentos serão instalados nesses espaços públicos, o que ampliará os recursos à disposição das forças de segurança para que Atibaia seja cada vez mais vigiada e segura.

Recursos materiais e humanos

Além do investimento em tecnologia, o efetivo da GCM também conta com diferentes destacamentos que atuam na prevenção e no combate ao crime na cidade. Desde 2021 houve aumento do patrulhamento pelo município e, depois de sete anos, Atibaia voltou a contar com a ronda escolar, que atua para proteger as crianças e o ambiente nas escolas, de modo que seja seguro e acolhedor.

A proteção e o apoio às mulheres também são prioridades em Atibaia e a Patrulha Maria da Penha é um dos destaques nessa luta, com equipes capacitadas para agir prontamente e garantir a segurança de todas. Já a Patrulha Rural está sempre atenta garantindo o compromisso da Prefeitura em proteger o cidadão onde quer que ele esteja.

O Canil Municipal presta apoio a todas as forças de segurança, inclusive sendo uma referência regional no trabalho de localização de pessoas desaparecidas. E a Prefeitura ainda mantém programas de rondas como as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) e o Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM).

A Administração Municipal investiu ainda na compra de armas para serem utilizadas pelas equipes táticas da GCM caso haja necessidade de combater crimes de maior potencial ofensivo, sendo adquiridos, assim, quatro fuzis (carabinas) para enfrentamento de ocorrências mais graves. Além disso, houve a compra de outros equipamentos, como drone, escudos, decibelímetros (medidores de volume de som) e intercomunicadores.

Ações estratégicas

Toda essa estrutura é utilizada em ações conjuntas do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI Atibaia) – uma das principais iniciativas de sucesso do município nessa área por ter proporcionado o trabalho integrado e estratégico das forças de segurança.

Também vale lembrar que a Prefeitura reformou e cedeu um hangar à Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Aeródromo Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira – espaço que atualmente serve de base de apoio para a realização de operações aéreas da corporação no Estado. Isso permitiu à cidade receber, em 2022, um helicóptero modelo AW119Kx Koala, o primeiro da PRF no Estado, para reforço do patrulhamento das rodovias federais em território paulista e que também pode apoiar ações do GGI Atibaia e das forças policiais de toda a região.

E a Prefeitura de Atibaia ainda tem investido amplamente em iluminação, substituindo lâmpadas tradicionais pelas de LED, que além de promoverem mais sustentabilidade e economia, iluminam mais, inibindo a criminalidade e facilitando o trabalho das forças de segurança.