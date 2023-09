Agehab trava subsídios destinados ao Residencial Hermínio Lopes

O programa habitacional da cidade de Goianésia que vai contemplar 600 famílias com a casa própria, que conta com a parceria entre prefeitura, caixa econômica e governo estadual, encontra-se em ritmo acelerado, já construindo as primeiras casas, porém com entraves no convênio com a Agehab (Agência Goiana de Habitação).

Em entrevista concedida à Rádio Vera Cruz na manhã desta sexta-feira (22), o prefeito de Goianésia, Leonardo Menezes, declarou que não pode divulgar mais 200 nomes contemplados devido entrave no convênio com a Agehab.

A agência precisa assinar e liberar o convênio que garante subsídio financeiro para que a construtora possa acelerar o ritmo da construção, que vem sendo feita com capital próprio, e ainda, a prefeitura precisa que sejam liberados os próximos 200 nomes.

Segundo o prefeito, a lista é feita em 3 etapas: a visita social feita por assistentes sociais da prefeitura, a liberação do nome por parte da caixa econômica e etapa final feita pela Agehab, onde é verificado se a pessoa está apta a participar do programa habitacional, e justamente esta etapa também está pendente.

Ao final da entrevista, o prefeito fez um apelo ao órgão e aos representantes políticos da cidade junto ao governo estadual, para que a Agehab destrave os convênios com a prefeitura de Goianésia, e possibilite a agilidade na construção e entrega das 600 casas populares.