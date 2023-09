GRF supera todas as expectativas e encanta público de Goianésia

Goianésia viveu nos dias 14, 15 e 16 de setembro momentos de muita alegria e emoção com a realização do I Goianésia Rodeio Festival, o GRF. Idealizado nos mínimos detalhes pelo prefeito Leonardo Menezes, o evento reuniu mais de 15 mil pessoas por noite.

“Estamos muito felizes com tudo que aconteceu no GRF. Trouxemos a maior estrutura de rodeio que Goianésia já viu, os maiores nomes do circuito. E os maiores cantores do Brasil, garantindo diversão para toda a família. É um presente para nossa cidade”, disse o prefeito.

SOLIDARIEDADE

O GRF deu um show de solidariedade. No Desafio do Bem, foram arrecadadas 25 toneladas de alimentos, que serão destinadas às instituições filantrópicas de Goianésia. O campeão mundial de rodeio Boquinha enfrentou o touro Derramado, um monstro das arenas.

RODEIO DE PADRÃO NACIONAL

Foi montada uma estrutura gigante para o rodeio, com uma super arena. Algo só visto nos grandes centros. Provas como a dos três tambores, laço de bezerros e laço em duplas encheram os olhos do público. A cereja do bolo foi o rodeio, tanto em cavalos selvagens como em touros. Alguns dos animais mais brutos do Brasil. Para domá-los foram escalados os peões mais premiados do país – e fora dele.

FESTA COM SEGURANÇA

No palco, algumas das maiores estrelas da música brasileira, como Bruno e Marrone, Simone Mendes, Claudia Leitte e Luiza Martins. Famílias inteiras se divertiram no rodeio, nas provas e no show. E tudo isso com o máximo de segurança. Não foi registrada nenhuma ocorrência grave de violência. Uma equipe grande de segurança foi contratada. Além disso, as forças de segurança – Polícias Civil e Militar e Corpo de Bombeiros – com efetivo no local, garantiu que o evento fosse um ambiente de paz e harmonia. É um evento que superou todos os outros já realizados em Goianésia.