Prefeitura pede que moradores atualizem endereços usando plaquinhas de identificação

Goianésia cresce o tempo todo, ganhando novas ruas, novas casas, novos bairros. Além de ficar maior, a cidade fica também melhor, mais moderna, com coisas de cidade grande, como aplicativos de mobilidade urbana, de delivery, entre outros.

E isso exige investimentos da Prefeitura para que esses serviços, todos essenciais, cheguem à toda a cidade, inclusive a entrega dos Correios. Está sendo feito um trabalho por parte da Prefeitura, de atualização da numeração das casas e comércios.

A Prefeitura pede aos moradores que olhem se suas residências estão identificadas. “Se não estiver, coloque a numeração, considerando o endereço que está no seu carnê do IPTU”, pede a prefeitura em campanha nas redes sociais. “Com a atualização dos endereços, a vida de todo mundo vai ficar melhor, inclusive a sua. Assim as entregas dos Correios chegarão sem problemas em todas as casas da cidade”.