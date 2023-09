GRF começa nesta quinta: abertura do rodeio será às 19h nos três dias de evento

Contagem regressiva: faltam 2 dias para a maior festa de rodeio de Goiás. Terá início nesta quinta-feira (14), às 19h, o Goianésia Rodeio Festival (GRF). O evento acontecerá em uma mega estrutura montada no Parque da Lagoa. Todos os dias terá entrada franca.

“Goianésia passa a ser uma referência em rodeio no interior do Brasil, com espetáculos grandiosos, além de provas de laço, de tambor, de bezerros e rodeio em touros e cavalos”, explica o prefeito Leonardo Menezes, que idealizou o evento, que passa a fazer parte do calendário oficial de eventos em Goianésia.

Muito mais do que um evento com grandes shows musicais, o GRF traz à Goianésia algo que ela nunca viu: uma super arena, com estrutura de cidade grande e os peões mais premiados do Brasil e do mundo, desafiando os touros e cavalos que brilham em festivais como Barretos.

A comissão organizadora faz questão de alerta à comunidade sobre os horários do evento. A abertura do rodeio será sempre às 19h, com as provas de laço, de tambor, de bezerros e, o momento mais aguardado, o rodeio de touros e cavalos. Os shows musicais estão previstos para iniciar pontualmente à meia-noite.