Estádios de Goiás podem receber câmeras para combate ao racismo e vandalismo

Tramita na Assembleia Legislativa (Alego) um projeto de lei que pretende instalar câmeras de monitoramento de 360º em estádios em Goiás. A medida tem o objetivo de combater atos racistas e de vandalismo em eventos esportivos no Estado. A matéria está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da casa.

O projeto, de autoria do deputado estadual André do Premium (Avante), prevê que as câmeras de monitoramento tenham dispositivo de reconhecimento facial e sejam capazes de apontar pessoas que portam armas brancas ou de fogo.

Estádio Serra Dourada. Foto: Mantovani Fernandes – Seel

Dispositivos deverão ser posicionados de modo a registrar imagens de toda torcida e pontos de concentração de torcedores. A meta é utilizar os equipamentos para combater quaisquer tipos de atividades criminosas nos recintos esportivos.

