Prefeito Leonardo Menezes beneficia servidores com progressões que estavam paradas há 11 anos

O prefeito Leonardo Menezes anunciou nesta semana um pacote de pagamentos de progressões horizontais a servidores públicos efetivos da prefeitura. Além de beneficiar os servidores, é dinheiro a mais que será injetado na economia local.

“Isso é nosso compromisso desde que assumi a prefeitura: valorizar nosso servidor público. Mantemos nosso pagamento todo dia 20, dentro do mês trabalhado e fomos atrás de progressões e benefícios por direito, que estavam há 11 anos paradas”, destaca o prefeito.

Ao todo, serão 1.160 servidores beneficiados com as progressões, sendo 900 já agora em julho. Profissionais do magistério estão dando entrada na documentação, para receber o benefício nos próximos meses. Na prática é um reajuste de 2% na folha salarial.

Serão 1.160 servidores beneficiados com as progressões, sendo 900 já agora em julho

A progressão é a mudança do servidor para o padrão superior dentro da classe ou categoria atual de sua Carreira Funcional. É também chamada de ascensão horizontal. Os servidores beneficiados neste pacote são os do Plano Geral, da Educação Infantil e do Magistério.

“Quero agradecer o prefeito por olhar com carinho para os servidores e resgatar o benefício, que estava há mais de dez anos esquecido. Agradeço também as três comissões (Recursos Humanos, do Núcleo de Direitos Humanos e do Jurídico), que foram montadas para fazer a avaliação de desempenho dos servidores, o que possibilitou o plano ter sido tirado do papel”, destaca Rafael Mendes, diretor do Núcleo de Desenvolvimento Humano da Prefeitura.