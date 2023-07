Polícias Civil e Militar prendem traficante com quase 5kg de maconha em Jaraguá

Após vários dias de diligências e investigações, no início da noite de ontem (11/07), em ação conjunta entre a Polícia Militar do 03° BPMRv, TOR Comando e Polícia Civil de Jaraguá, os policiais realizaram a abordagem de um indivíduo próximo à Companhia da Polícia Militar em Jaraguá, indivíduo esse que já estava sendo monitorado, e, após busca pessoal, foi encontrado com ele 1,5 kg de maconha.

Dando sequência nas diligências, os policiais militares e civis encontraram na casa do traficante mais maconha, e, também, balança de precisão.

O total de droga apreendida pesou quase 5 kg. O abordado confessou ser o proprietário da droga. O conduzido foi preso e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele está preso e a disposição do Poder Judiciário.

Folha de Jaraguá