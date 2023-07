Morre nesta madrugada, o primeiro prefeito de Santa Rita do Novo Destino Vicentinho Valério

Morreu hoje (05/07), o primeiro prefeito de Santa Rita do Novo Destino, Vicente Vieira Peixoto, conhecido popularmente como Seu Vicentinho Valério, aos 81 anos. Seu Vicentinho faleceu durante a madrugada, e a causa da morte não foi divulgada pela família.

Na sua vida política na região, além de ter sido prefeito de Santa Rita do Novo Destino por duas vezes, após a emancipação do município, ele também foi vice-prefeito de Barro Alto na gestão do ex-prefeito Tunico Marcelino.

O velório do Seu Vicentinho acontecerá nesta quarta-feira, das 09h às 15h30, em sua fazenda que fica às margens do Morro da Santa. O sepultamento será às 17 horas no Cemitério Municipal de Goianésia.