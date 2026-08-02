O Goianésia Esporte Clube conquistou mais uma importante vitória na Divisão de Acesso do Campeonato Goiano.

Na tarde deste domingo (2), no Estádio Valdeir José de Oliveira, o Azulão do Vale venceu o Tupy por 1 a 0, com gol de Léo Alves nos minutos finais da partida.

Com o resultado, o Goianésia chega aos sete pontos em três jogos, mantém a invencibilidade na competição e ocupa a 3ª colocação, empatado em pontuação com Bom Jesus e Goiânia, ficando atrás apenas nos critérios de desempate.

Agora, o foco da equipe comandada por Augusto Fassina é o próximo compromisso pela competição. O Azulão enfrenta o Mineiros, fora de casa, no próximo domingo (9), às 16h, em busca de mais um resultado positivo para seguir entre os líderes da Divisão de Acesso.

Fotos: Edivaldo Santana.