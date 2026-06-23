Ações da Anglo American restauram ecossistemas, criam trilhas e levam saneamento ecológico para zonas rurais



No Parque Estadual da Serra do Intendente, trilhas que dão acesso a cachoeiras vêm sendo recuperadas por meio do programa Embaixadores do Bem, conectando conservação ambiental e turismo responsável. Já na zona rural de Conceição do Mato Dentro, o projeto Rota Viva Sustentável leva saneamento básico a famílias com a instalação de fossas ecológicas, contribuindo diretamente para a qualidade de vida da população.

Mais do que iniciativas pontuais, são exemplos de como a preservação ambiental ganha força quando é construída de forma coletiva, envolvendo comunidade, conhecimento técnico e atuação local.

É nessa frente que atua o biólogo Josimar Gomes, há 12 anos na Anglo American. Para ele, o programa Embaixadores do Bem mostra, na prática, o impacto de uma mobilização contínua: “Quando a gente recupera uma trilha, não é só o acesso que melhora. É a relação das pessoas com aquele espaço que se transforma”, destaca.

Dentro das ações realizadas pelos “Embaixadores”,Gomes, apresenta a estruturação da rota das 10 cachoeiras no Parque Estadual da Serra do Intendente.

“Esse roteiro turístico tem recebido incentivos da empresa por diversas fontes, há bastante tempo, e só deu certo porque a comunidade abraçou a ideia e tem proposto projetos todos os anos, como por exemplo a estruturação das trilhas das cachoeiras do Tabuleiro e Rabo de Cavalo.

As ações de cuidado com o meio ambiente são prioritárias para Anglo American, que realiza as atividades de extração do minério de ferro seguindo os mais elevados padrões de conservação ambiental.

O Projeto Rota Viva Sustentável é outro exemplo de engajamento da comunidade. A iniciativa teve como objetivo apresentar práticas de economia circular esaneamento ecológico para os moradores da área rural de Tabuleiro, também em Conceição do Mato Dentro.

Cerca de 60 pessoas, moradoras de quinze casas foram contempladas com a instalação de 15 bacias de evapotranspiração (BET’s). Estes sistemas ecológicos servem para tratar esgoto através da degradação bacteriana e da absorção pelas plantas, evitando a poluição do solo e do lençol freático. Ainda foramrealizadas capacitações em parceria com a Associação Comunitária do Tabuleiro e o Espaço Educacional Contraponto.

Preservação

Na região do Minas-Rio, a Anglo American mantém cerca de 27 mil hectares sob conservação, uma área corresponde a aproximadamente 37,8 mil campos de futebol, englobando compensações, áreas de reserva legal, APPs e corredores ecológicos implantados voluntariamente.

Esses espaços contribuem o suporte na produção de água em quantidade e qualidade, regulação climática, melhoria da qualidade do ar, controle de pragas, estoque de carbono, polinização, criação de refúgios para a biodiversidade local, dentre outros. Mais de 500 nascentes estão protegidas nessas regiões.

Viveiro de mudas

O viveiro de mudas da Anglo American, localizado em Conceição do Mato Dentro, (MG), representa uma importante iniciativa de conservação ambiental e recuperação ecológica em âmbito nacional. O viveiro florestal realiza a produção e manejo técnico de cerca de 130 espécies nativas regionais, com foco na conservação da diversidade genética e no suporte a programas de restauração ambiental. Possui capacidade operacional de até 640 mil mudas, com infraestrutura adequada para as etapas de propagação, crescimento e rustificação, garantindo qualidade fitossanitária e elevado índice de sobrevivência em campo.

O viveiro florestal abriga uma diversidade de espécies nativas de importância ecológica, como ipê-amarelo, ipê-roxo, aroeira e embaúba, amplamente empregadas em ações de restauração ambiental. Destaca-se também o cultivo de espécies ameaçadas de extinção, incluindo palmito-juçara, jacarandá-da-Bahia, braúna e cedro, evidenciando a atuação do empreendimento na conservação ex situ da biodiversidade. A diversidade de espécies produzidas contribui diretamente para a conservação da biodiversidade, o enriquecimento do solo e a promoção da fauna local.

“O mês do meio ambiente é uma oportunidade para reforçarmos nosso compromisso com a conservação e a recuperação dos ecossistemas. Cada muda plantada simboliza nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, demonstrando que é possível conciliar crescimento, responsabilidade ambiental e legado positivo para a sociedade” avalia o coordenador ambiental da Anglo American Marcelo Souto Chaves.

Sobre a Anglo American

A Anglo American é uma líder global em mineração, comprometida com a produção responsável de cobre, minério de ferro premium e nutrientes agrícolas — produtos essenciais para viabilizar o futuro, impulsionar a descarbonização da economia global e fortalecer a segurança alimentar. Nossas operações de classe mundial nos proporcionam um portfólio robusto, com grande potencial de crescimento em todos os nossos três negócios. O Minas-Rio é a nossa operação de minério de ferro no Brasil. Ele está localizado nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro. É uma operação de exportação de minério de ferro totalmente integrada, com mina, usina de beneficiamento, mineroduto e terminal dedicado no Porto de Açu. Saiba mais: Anglo American Brasil.