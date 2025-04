Jalles é reconhecida como a usina que mais emprega mulheres no Brasil

Goianésia, 26 de março de 2025 – Na última semana, a Jalles foi reconhecida como a usina brasileira com maior número de mulheres no quadro de profissionais, de acordo com uma pesquisa realizada pela Cana Online. O reconhecimento veio durante a 13ª edição do Cana Substantivo Feminino, em Ribeirão Preto (SP), evento que reuniu mulheres do setor sucroenergético.

“É um orgulho para nós sermos a usina que mais emprega mulheres no Brasil. Acreditamos e incentivamos as mulheres a ocuparem todos os espaços. Hoje, a Jalles possui 25% de mulheres no quadro geral de colaboradores e queremos aumentar cada vez mais esse número”, ressalta Otávio Lage Filho, diretor-presidente da Jalles.

Durante o evento, a gerente de Recursos Humanos da Jalles, Ludmilla Gratão, participou do painel “Mais Mulheres no Agro”, no qual apresentou ações que a companhia desenvolve para atrair e aumentar a presença feminina em seu quadro de profissionais.

“Promovemos cursos de capacitação para mulheres das comunidades locais; qualificações internas das colaboradoras para que possam crescer internamente; e contamos ainda com a sensibilização da nossa liderança, que incentiva a contratação de mulheres para as mais diversas atividades. A Jalles também prioriza a contratação de mulheres em seus programas de porta de entrada, como jovem aprendiz e estágio”, explica Ludmilla Gratão.

Orgulho para as profissionais

A coordenadora de Almoxarifado, Patrícia Rodrigues dos Santos, está há 13 anos na Jalles e lidera uma equipe de mais de 20 colaboradores. De acordo com ela, a empresa tem se esforçado em estimular mais equidade dos times. “Eu tenho acompanhado esse desenvolvimento da empresa trazendo mais mulheres. Isso me motiva e me faz sentir orgulhosa de fazer parte do grupo”, destaca.

A operadora de Máquinas Agrícolas, Hortência Maria Alves, atua na Jalles há dez anos e também tem presenciado as transformações da empresa. “Quando entrei aqui como operadora, ainda via poucas mulheres em campo. Hoje vejo um cenário diferente, com muitas oportunidades”, celebra.

Sobre a Jalles

A Jalles é uma agroindústria referência no setor sucroenergético nacional. Com produtos de qualidade, produção sustentável e responsabilidade social, a empresa possui três plantas industriais, sendo duas em Goianésia (GO) e uma em Santa Vitória (MG), que empregam diretamente cerca de 6.000 pessoas. Fundada em 1980, a Jalles produz açúcar cristal e orgânico, etanol, levedura, produtos de higiene e de limpeza e energia elétrica. A companhia possui mais de 30 certificações e exporta para mais de 20 países.