Expo Jaraguá começa nesta quinta-feira com foco em negócios, moda e fortalecimento da economia local

Entre os dias 27 e 29 de novembro, a partir das 19h, acontece a Expo Jaraguá, no estacionamento do Outlet Jaraguá, reunindo lojistas, empresários, profissionais da indústria têxtil, empreendedores e o público interessado em oportunidades de mercado, consumo e expansão comercial. O evento deverá movimentar a economia local, fortalecer o ambiente de negócios e destacar a moda como principal vetor produtivo do município.

Com Jaraguá consolidada como referência regional no setor, a Expo se apresenta como vitrine para marcas, lançamentos e conexões estratégicas, criando um espaço propício para incremento nas vendas, prospecção de parcerias e ampliação do fluxo comercial.

A programação inclui cursos gratuitos com certificação, oferecidos pelo Instituto Nobel, abrangendo temas essenciais para capacitação e atualização profissional, como Inteligência Artificial aplicada ao Marketing e Aquisição de Arma de Fogo e Defesa Pessoal, unindo conteúdos técnicos e legais em uma única formação.

No campo cultural, o evento contará com o Festival de Dança e Música, atraindo famílias, valorizando talentos locais e ampliando o fluxo de visitantes ao espaço da Expo. A agenda também reserva o tradicional concurso Garota Expo Jaraguá, destacando representatividade, identidade cultural e a conexão histórica da cidade com a moda e o universo dos eventos.

No dia 29, o público terá um atrativo adicional com a transmissão ao vivo da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo, intensificando a movimentação e atraindo torcedores para acompanhar a disputa no local.

Com entrada gratuita e estrutura montada no estacionamento do Outlet Jaraguá, a Expo se consolida como evento estratégico para o fortalecimento do comércio, o incentivo aos negócios e a valorização da vocação econômica e cultural do município.