Expo Jaraguá 2025: um encontro entre negócios, cultura e inovação

Feira une economia, arte e entretenimento em três dias de grandes experiências

Mais do que uma feira de negócios, a Expo Jaraguá 2025 é um grande festival de oportunidades.

Além da exposição de mais de 70 empresas e marcas, o evento terá rodas de conversa, palestras, podcasts ao vivo, espaço empresarial, praça de alimentação, Festival Canta e Dança e o Concurso Garota Expo Jaraguá, tudo em um mesmo ambiente.

A proposta é unir economia, cultura e inovação, oferecendo aos visitantes uma experiência completa.

O evento é uma realização da ACIJ e da Prefeitura Municipal, por meio do programa Desenvolve Jaraguá,contando também com o apoio do Governo de Goiás, que vem transformando o cenário empreendedor e cultural do município.