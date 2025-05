Miguelito, jogador do América-MG, é preso por ofensa racista contra adversário durante jogo no Paraná Árbitro executou ‘protocolo antirracismo’ em partida da série B do Brasileirão e atleta foi preso em flagrante na saída do estádio. Defesa do detido afirma seguir posicionamento do clube mineiro, que disse aguardar desdobramentos da situação.

O jogador Miguelito, do América-MG, foi preso em flagrante neste sábado (4) por ofensa racista contra um adversário durante a partida contra o Operário Ferroviário, válida pela Série B do Campeonato Brasileiro, no Paraná. O episódio ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo e levou à paralisação do jogo por cerca de 15 minutos. Apesar do incidente, o atleta continuou em campo até o fim da partida.

Após o apito final, Miguelito foi conduzido pela Polícia Militar até uma delegacia da Polícia Civil da cidade, onde permanece detido à espera de audiência de custódia. Segundo o delegado responsável pelo caso, embora a transmissão oficial da partida não tenha captado a ofensa — já que o jogador estava de costas para as câmeras no momento da fala —, os depoimentos prestados em campo foram considerados suficientes para configurar o flagrante.

“A Polícia Civil já estabeleceu contato com os canais de transmissão da partida, por meio do advogado do Operário Ferroviário, para obter possíveis imagens de outros ângulos que possam ter registrado a fala racista”, afirmou o delegado.

Em nota, a defesa do jogador declarou que seguirá o posicionamento oficial do América-MG, que, por sua vez, disse aguardar os desdobramentos da situação antes de adotar qualquer medida. Até o momento, a audiência de custódia não foi agendada. A CBF e o Operário ainda não se manifestaram oficialmente.