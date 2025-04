Polícia Civil de Goiás desmantela grupo que aplicava golpes eletrônicos se passando por juiz

A Polícia Civil de Goiás deflagrou, na última quarta-feira (26), a Operação “Falso Juiz” em Goiânia, Aparecida de Goiânia e Nerópolis, visando desmantelar um grupo criminoso especializado em estelionato virtual. Os investigados utilizavam a falsa identidade de um juiz de direito para aplicar golpes, causando prejuízos financeiros a diversas vítimas.

As investigações tiveram início em julho de 2024, quando uma vítima em Rio Verde registrou uma ocorrência de fraude. Segundo a Polícia Civil, o golpe envolvia a contratação de serviços de transporte por um indivíduo que se passava por magistrado. Ele solicitava a compra de vários itens e simulava uma transferência bancária, que posteriormente era identificada como fraudulenta. A vítima, então, era induzida a realizar dois estornos via PIX para contas bancárias de terceiros.

Durante a operação, foram cumpridos 12 mandados judiciais, incluindo três prisões preventivas e nove mandados de busca e apreensão domiciliar. Além disso, foram determinados o sequestro de bens e o bloqueio de contas bancárias associadas aos suspeitos.

A ação foi conduzida pelo Grupo Especial de Investigações Criminais de Rio Verde – 8ª DRP, mobilizando diversas unidades da Polícia Civil. Os agentes apreenderam celulares e cartões bancários, que serão analisados para identificar outros possíveis participantes do esquema criminoso.

Os investigados responderão por estelionato qualificado por fraude eletrônica, conforme previsto no Art. 171, §2º-A do Código Penal. As investigações continuam para apurar a extensão das atividades do grupo e identificar novas vítimas.