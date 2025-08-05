Polícia Civil cumpre mandado de prisão em Barro Alto por descumprimento de medida judicial

Na tarde desta segunda-feira (4), a Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia de Polícia de Barro Alto — subordinada à 15ª Delegacia Regional de Goianésia — cumpriu um mandado de prisão definitiva com regressão cautelar, expedido pela Comarca local, contra um homem de 30 anos.

A prisão ocorreu por volta das 17h, no Bairro Extrema, em frente a uma oficina de motocicletas, onde o suspeito foi abordado em atitude suspeita. Após revista pessoal e consulta cartorária, os agentes constataram que ele possuía diversas passagens policiais e estava com um mandado de prisão em aberto por descumprimento de ordem judicial, com base no Art. 330 do Código Penal (crime de desobediência).

Após a abordagem, o homem foi encaminhado ao Hospital Municipal de Barro Alto para realização de exame médico e, em seguida, conduzido à Unidade Prisional Regional de Goianésia, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforçou que a ação demonstra o comprometimento com a segurança pública e a aplicação da lei, destacando que a Delegacia de Barro Alto continuará atuando firmemente no combate à criminalidade.

Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque 197.

