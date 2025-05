Operação ‘Broker Phantom’ Revela Prejuízo de Quase R$ 2 Milhões em Golpes de Falso Intermediário

Uma vasta rede de golpistas gerou um prejuízo estimado em quase R$ 2 milhões através de mais de 100 anúncios falsos de vendas de veículos em todo o Brasil. A informação foi divulgada pela polícia, que conduziu a operação “Broker Phantom” na manhã da última quinta-feira (22). De acordo com o delegado Murilo Freire, os valores e bens apreendidos durante a ação poderão ser utilizados para ressarcir as vítimas do crime, conhecido pela polícia como “falso intermediário”.

O delegado Freire explicou o modus operandi dos criminosos: “Eles enganam tanto o vendedor quanto o comprador, convencendo os dois a se encontrarem para avaliar o produto e os convencendo a não discutirem valores, enquanto ele [o golpista] atua como um intermediário.” Essa tática permitiu que os suspeitos causassem um rombo de R$ 1,8 milhão nas finanças das vítimas.

A operação “Broker Phantom” se estendeu por diversos estados brasileiros e resultou no cumprimento de determinações judiciais para bloquear 1.776 contas bancárias. Além disso, foram sequestrados mais de R$ 600 mil em bens dos suspeitos.

Murilo Freire reforçou que o objetivo principal da apreensão é reparar os danos causados às vítimas. “Representamos pela medida cautelar também de sequestro de bens e valores. Houve apreensões quantitativas em dinheiro, que está sendo contabilizado neste momento e, com o sequestro de bens e valores durante o processo, o intuito é de ressarcir as vítimas”, declarou o delegado.